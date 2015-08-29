تخفيض أسعار 188 صنفا دوائياً مبتكراً

أطلقت وزارة الصحة مبادرتها السادسة لتخفيض أسعار 188 صنفا دوائيا مبتكرا بمشاركة 27 من الشركات العالمية ومصانع الأدوية المحلية والاقليمية ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة أول يناير المقبل.

وتشمل اصناف الأدوية المشمولة بمبادرة تخفيض الأسعار 77 بالمائة منها أدوية أمراض الجهاز العصبي و8 بالمائة أدوية أمراض النساء والتوليد والمسالك البولية و5 بالمائة أدوية الأمراض الخبيثة وتثبيط المناعة وبنسبة 4 بالمائة لكل من أدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة وأدوية التغذية وأمراض الدم وبنسبة 1 بالمائة لكل من أدوية أمراض المناعة واللقاحات وادوية أمراض العيون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بفندق كونراد في دبي بحضور نحو 150 شخصا من المسؤولين والمعنيين والخبراء في مجال القطاع الدوائي.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة إن الوزارة اجتمعت مع شركائها الاستراتيجيين من الشركات الدوائية العالمية والإقليمية والمحلية لإطلاق المبادرة والتي تنبع من الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات الدوائية العالمية والإقليمية والتي اختارت الإمارات مقرا إقليميا لها لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتأسيس مكاتبها الإقليمية وأسست المخزون اللوجستي لها في العديد من المطارات والمناطق الحرة بالدولة لدعم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا من دولة الإمارات.

وأشاد بجهود الشركات العالمية والإقليمية في تأسيس مكاتبها الإقليمية ومخزونها اللوجستي بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دولة الإمارات وهذا لم يتحقق إلا بوجود الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات والبنية التحتية المميزة واستقطاب تواجد هذه الشركات وتوسيع نقاط عملها في مختلف إمارات الدولة.

ونوه بالدور الفعال والتجاوب الإيجابي للشركات العالمية للأودية مع مبادرات وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية خلال المرحلة السابقة والتي شملت 5 مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة حيث تضمنت المبادرة الأولى تخفيض 565 صنفا دوائيا مبتكرا بالمائة وتضمنت المبادرة الثانية تخفيض أسعار115 صنفا دوائيا أما المبادرة الثالثة فقد تضمنت تخفيض سعر 6791 صنفا دوائيا مبتكرا ومثيلا والمبادرة الرابعة تخفيض سعر 207 صنف دوائي مبتكر أما المبادرة الخامسة فقد تضمنت تخفيض 280 صنفا دوائيا.

وأشار الأميري إلى أن هذا التعاون له إيجابيات تعود بالمنفعة على المرضى بشكل أساسي خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض الفيروسية والأمراض العصبية وأمراض القلب والسرطان حيث يحتاج المريض إلى العلاج الدوائي إما طوال حياته أو لفترات طويلة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إلى جانب دعم المرضى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة وتخفيض أسعار جميع أصناف الأدوية المبتكرة بالدولة لتصل إلى أقل سعر لها على مستوى المنطقة وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع وضمان توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات مجتمع الإمارات .

وأكد الأميري أنه لم تتم مخالفة أي صيدلية منذ انطلاق المبادرات الخمس السابقة ..مشيرا إلى أن الوزارة لديها نظام تفتيش ورقابة الكتروني وهو عبارة عن تطبيق موجود على الهاتف الذكي يتيح لفرق المراقبة معرفة الأسعار الحقيقية والأسعار المعروضة بالصيدليات.

> وقال إن هناك بين 2400 و2500 صيدلية خاصة بالدولة وأن هناك أكثر من 3 آلاف صنف دوائي مسجل .