الأهلي يطير إلى إسبانيا ويخوض مرانه الأول في برشلونة

يخوض النادي الأهلي مرانه الأول مساء السبت في برشلونة بعد وصول البعثة المنتظر إلى إسبانيا استعدادا خيتافي وديا.

بعثة الأهلي سافرت إلى إسبانيا صباح السبت في تمام العاشرة صباحا برئاسة طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق خلال الساعات القادمة إلى إسبانيا على أن يتحصل اللاعبين على قسط من الراحة فور الوصول إلى الفندق.

ويتدرب الفريق مساء السبت في برشلونة إلى جانب تدريبات يوم الأحد والاثنين في نفس المدينة قبل الانتقال إلى العاصمة مدريد حيث تقام المباراة.

ويواجه الأهلي خيتافي يوم الخميس القادم في لقاء ودي.