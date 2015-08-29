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الكاف يحدد حكم مباراة مصر.. إيفواري فاز معه الفراعنة من قبل

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الكاف يحدد حكم مباراة مصر.. إيفواري فاز معه الفراعنة من قبل الكاف يحدد حكم مباراة مصر.. إيفواري فاز معه الفراعنة من قبل

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة تشاد ومصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 للحكم الإيفواري بينفينو سينكو.

ويحل الفراعنة ضيوفا على تشاد الأحد 6 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من تصفيات المسابقة القارية المقرر إقامتها 2017 بالجابون.

وسبق لسينكو إدارة مباراة لمصر كانت في تصفيات أمم إفريقيا 2015 فاز فيها الفراعنة بثنائية دون رد على استاد القاهرة ضد بوتسوانا بأقدام محمد صلاح وعمرو جمال.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط متساويا مع نيجيريا بعد تغلبه في الجولة الأولى 3-0 على تنزانيا في استاد برج العرب وفوز النسور الخضراء 2-0 على تشاد.

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