شاب ينهي حياة شقيقته خنقًا بعد حملها «سفاحًا» جنوب المنيا

أنهى شاب يبلغ من العمر 16 عامًا شاب، حياة شقيقته خنقًا، بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بعد إكتشاف الأسرة حمل القتيلة سفاحًا، ونقلت الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف إخطارًا تلقاه مدير أمن المنيا اللواء حسن سيف، من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص العميد حمدي أبوشناف، أن القتيله تدعى “م” تبلغ من العمر 17 عامًا، لقيت مصرعها خنقًا علي سد شقيق الفناة الذي يصغرها بعام واحد، لمحو عار حملها سفاحًا، وقام المتهم بتسليم نفسه إلي أجهزة الأمن، وأقر بإرتكابه الواقعة.

وقررت نيابة أبوقرقاص تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا المستشار أسامة عبدالمنعم، إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ودفنها عقب ذلك.