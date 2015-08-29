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انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائى عن كافة مناطق لبنان

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انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائى عن كافة مناطق لبنان انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائى عن كافة مناطق لبنان
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إنقطاع الكهرباء بشكل شبه كامل اليوم عن كافة مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت جراء الضغط الناجم عن تزايد الطلب الذى تزامن مع إنقطاع خطوط التغذية الكهربائية من مصادر الإنتاج.

وذكر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم أنه بسبب الطلب الكبير على الطاقة الذى تجاوز الـ 3150 ميجاوات، بات الإنتاج يغطى أقل من 50% من الطلب، الأمر الذى أدى إلى عدم استقرار فى التيار.

وأضاف البيان أنه تزامن هذا الأمر مع انفصال مفاجئ لخطى (بوشرية – جمهور)، وخط (بصاليم – الجديدة)، كما انفصلت كافة مجموعات الإنتاج تباعا عن الشبكة العامة، ما أدى إلى انقطاع شبة كامل للتيار الكهربائى فى جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت.

وأشار البيان إلى أنه يجرى العمل لإعادة ربط المجموعات تدريجا بالشبكة، ويتوقع عودة الوضع إلى طبيعته مساء اليوم.
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