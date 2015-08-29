بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفداُ من مجلس القضاء الأعلى لتقديم التهنئة

استقبل المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بمكتبه بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك لتهنئته بتوليه منصبه كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

وحضر اللقاء كل من المستشار محمد الباجوري مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار علي رزق- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتطرق اللقاء إلى الروابط الوثيقة بين القضاء العادي والنيابة الإدارية، كجهات فاعله في المنظومة القضائية المصرية وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بينهما وصولا” لأداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.