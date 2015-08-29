أمن الدولة تجدد حبس 10متهمين فى استهداف سفارة النيجر بالهرم

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الاول المستشار تامر الفرجاني، اليوم، بتجديد حبس 10 متهمين من أعضاء الخلية التى استهدفت سفارة النيجر بشارع الهرم والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، وذلك بعدما وجهت لهم إتهامات بالإنضمام الى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.

وضمت قائمة المتهمين المحبوسين كلا من “محمد ج ر”و” أحمد ع .ع” و”عبد الله ى ص” و”علاء الدين س ” و” محمد س ح” و”يحى م ص” و” محمد ع أ”و” محمد س أ” و” أحمد ع ع”، حيث و وجهت لهم النيابة تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين المحبوسين وأمرت بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين فى الخلية التى استهدفت سفارة النيجر، والذين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين المحبوسين على ذمة القضية أثناء التحقيقات.