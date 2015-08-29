عبور أكبر سفينة حاويات فرنسية لـ «قناة السويس» برسم مليون دولار

ويبلغ طول السفينة 400متر وعرضها 54 متر وغاطسها 16 مترًا ونصف بما يوازي 54 قدم، قادمًة من ماليزيا إلي ميناء طنجه المغربي.

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة قناة السويس طارق حسنين، إن السفينة دفعت رسوم عبور القناة وقدرها مليون دولار، ويعد عبور السفينة تأكيد لنجاح القناة الجديدة في استيعاب القناة كبريات السفن العالمية لافتًا إلى أن معدل العبور الخاص بالسفن التابعة للشركة المالكة للسفينة في قناة السويس يبلغ 750 سفينة سنويًا.