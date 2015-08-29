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المشدد 10 سنوات لعاطل لإتهامه باغتصاب طفلة بالبدرشين

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المشدد 10 سنوات لعاطل لإتهامه باغتصاب طفلة بالبدرشين المشدد 10 سنوات لعاطل لإتهامه باغتصاب طفلة بالبدرشين

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المستشاريين وديع حنا ناشد وأحمد يسرى، المتهم أحمد نصر عبد النبى 35 سنة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ، لإتهامه بإغتصاب طفلة بالبدرشين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما خرجت الطفلة “أمل” 5 سنوات لشراء الحلوة من سوبر ماركت قريب من منزلها ، عقب حصولها على مصروفها من أبيها فى ساعة مبكرة ، واثناء عودتها إلى بيتها رأها المتهم فقام بخطفها فى أحد الشوارع المغلقه ووالذى كان يقف به توك توك فى نهاية الشارع.

حيث استغل التوك توك فى اداء جريمته وقام بإعتصابها بداخله ، وتعالت صرخات الطفلة ، وأثناء ذلك نزلت أم الطفلة فرات الطفلة تصرخ وقطرات الدم تتساقط من بين قدميها ، وأشارة الطفلة على المتهم الذى فرا هاربا ، وعقب نزول الام تبعها عم الطفلة والذى طارد المتهم الذى حاول الاختباء فى عشة فراخ وتم القبض عليه من الاهالى ووجدوا معه سكينا .

حيث جاء تقرير الطب الشرعى لقطع الشك باليقين مؤكدا حدوث إيلاج ، مضيفا أنه تبين خروج دماء من فتحة المهبل مما يؤكد حدوث إيلاج لقضيب ذكرى بالغ فى فرجها فى زمن يعاصر زمن الواقعة ،فعاقبته المحكمة بالسجن المشدد عشرة سنوات .

 

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