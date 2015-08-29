الدفاع بـ"خلية السويس" يطلب إدخال طعام للمتهمين.. والقاضى: مافيش بط ووز

قبل صدورقرار بتأجيل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لجلسة إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية السويس، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وطلب أحد المتهمين الحديث فسمح له القاضى، ليؤكد المتهم أنه توجه إلى المستشفى ليجد أن اليوم إجازة، وتم تأجيله 6 أشهر لإجراء العملية، وإخطار إجراء العملية موجود داخل السجن بالملف الطبى الخاص به.

وقال متهم آخر إنه يريد نقله إلى سجن آخر لأنه ينام على الأرض، فقال له القاضى مداعبا "أنت عايز بطانية فى الحر ده، ليؤكد المتهم أنه منذ سبعة أشهر ينام على الأرض، وأنه لم يطلب البراءة ولكنه يريد نقله إلى سجن آخر، ليرد القاضى عليه "أنا هكلملك اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير".

وطلب الدفاع من القاضى السماح بدخول طعام للمتهمين، ليرد القاضى إيه الأكل يعنى مافيش بط ووز، فرد الدفاع أن الأهالى بالخارج لديهم طعام يريدون إدخاله إلى المتهمين للأكل.

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس من العام الماضى قد قضت بإعدام 26 متهما فى قضية خلية السويس الإرهابية، غيابيا على المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.



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