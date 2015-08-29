النيابة تحقق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالخليفة

يباشر محمد مصطفى مدير نيابة الخليفة والمقطم، التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنقولات من داخل المساكن بالخليفة.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بدائرة القسم تمكنت من ضبط "م.ا"، عاطل "علاء،ح"، عاطل وبحوزتهما حقيبة يد حريمى، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالى 2450 جنيها، تحرر المحضر رقم 5007 لسنة 2015م جنح القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيف.

وبمناقشتهما أمام رجال المباحث داخل القسم اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل مسكن المواطنة سلوى مصطفى، موجهة تربية اجتماعية وسرقة مبلغ مالى 2050 جنيها، حقيبة يد.