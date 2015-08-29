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الأمن ينقذ مضيفة بملهى ليلى من الخطف على يد 3 مسلحين بالهرم

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الأمن ينقذ مضيفة بملهى ليلى من الخطف على يد 3 مسلحين بالهرم الأمن ينقذ مضيفة بملهى ليلى من الخطف على يد 3 مسلحين بالهرم
أنقذت الخدمات الأمنية المعينة للخدمة فى شارع الهرم مضيفة بملهى ليلى من الخطف والاغتصاب على يد 3 مسلحين أنزلوها من سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، إلا أن السائق وصديقتها استغاثا بالضابط الذى طارد المتهمين وتمكن من ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض.

كشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث أنه أثناء خروج مضيفتين بملهى ليلى إحداهما تبلغ من العمر 28 عاما والأخرى 17 عاما من عملهما استقلا سيارة تاكسى بشارع الهرم، وأثناء سيرهما استوقف السيارة 3 مسلحين واختطفا الفتاة الكبرى تحت تهديد سلاح أبيض "كتر" وفرا هاربين فأسرع السائق والفتاة الأخرى إلى قول أمنى تصادف تمركزه بالقرب من مسرح الواقعة واستغاثا به وأخبراه باختطاف الفتاة.

على الفور تحركت قوة أمنية بإشراف المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم وضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ وشاهد المتهمين وبرفقتهم الفتاة فقام بمطاردتهم وألقى القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتبين أن أحدهم مسجل شقى خطر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365