تاجيل محاكمة 11 متهما بـ"أحداث عنف الطالبية" لـ18 أكتوبر لفض الأحراز

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 11 متهما قاموا بالاشتراك فى التجمهر وإحراق سيارة شرطة بمنطقة الطالبية فى القضيتين أرقام 1225، و415 لسنة 2014 جنايات جنوب الجيزة، لجلسة 18 أكتوبر لفض الاحراز، مع أستمرار حبس المتهم الأول، وسماع شهادة الشاهد الثانى.

وحضر المتهمون المحبوسون اليوم، وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة أمام الحضور، وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة من جرائم وتهم، وأنكر المتهمون التهم الموجهه لهم بعد سؤال المحكمة لهم.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة قد أحال المتهمين بالقضيتين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة.

>