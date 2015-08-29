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ضبط صاحب ملهى و3 عاملين لبيعهم المخدرات للزبائن بالغردقة

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ضبط صاحب ملهى و3 عاملين لبيعهم المخدرات للزبائن بالغردقة ضبط صاحب ملهى و3 عاملين لبيعهم المخدرات للزبائن بالغردقة
تمكن ضباط قسم مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط صاحب ملهى بمدينة الغردقة يستغله فى تجارة المخدرات، لعملائه الذين يترددون على الملهى وتم ضبط 3 أشخاص يقومون ببيع المخدرات داخل الملهى.

وكان قد تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العقيد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث الآداب، تفيد ورود معلومات إليه بقيام صاحب ملهى ليلى بالغردقة، لاستغلاله فى تجارة المخدرات.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد عبد الفتاح رئيس مباحث الآداب والرائد شريف خليل وكيل مباحث الآداب وبعد التأكد من المعلومات تمت مداهمة الملهى الليلى، وتم ضبط أشخاص يقومون ببيع المخدرات لرواد الملهى.

تم إلقاء القبض على صاحب الملهى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365