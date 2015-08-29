صورة - العثور على شبيه نيمار في أيرلندا

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الشاب باري كوتر اللاعب الجديد لفريق ليميريك الأيرلندي تحت 16 سنة.

ووضح خلال تقديم اللاعب بفريقه الجديد الشبه الكبير بينه وبين النجم البرازيلي نيمار.

وقام اللاعب بتقليد قصة شعر نجم برشلونة الإسباني حتى يصبح شبهه تماما.

ويستعد نيمار للعودة للمشاركة بالمباريات مع البلوجرانا عقب تعافيه من إصابته بالتهاب في الغدة النكفية أبعدته عن السوبر الأوروبي والإسباني والمباراة الأولى في الدوري أمام أثلتيك بلباو.

وقد يشارك نجم منتخب السيليساو في مباراة مالاجا السبت على ملعب كامب نو في الجولة الثانية من الليجا للموسم الجديد.