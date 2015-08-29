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لو تخين ومش عارف تخس.. 5 حيل نفسية تجبرك تعمل ريجيم

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لو تخين ومش عارف تخس.. 5 حيل نفسية تجبرك تعمل ريجيم لو تخين ومش عارف تخس.. 5 حيل نفسية تجبرك تعمل ريجيم
الريجيم قرار، ما يجعل البعض يؤجل هذا القرار إلى أجل غير مسمى، فالسمنة مشكلة لابد من حلها سريعا وجذريا باتباع نظام غذائى صحى ينقص الوزن، ويقى الصحة من أمراض البدانة.

أكد الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية على أن التراجع عن فكرة اتباع الريجيم رغم احتياج البدين له، فعل خطير يستحق بعض الحيل للتحايل على الشهية والتخلص من حب الطعام، والنهم، وهى أفعال نابعة عن حب الكسل، والرغبة فى الشعور بالراحة والسعادة دون بذل أدنى جهد.


>وتابع عادل موضحا بعض الحيل التى من شأنها مساعدة البدين على التخلص من سمنته، ليصبح مقتنعا تمام الاقتناع بهذا القرار، ومقدم على تنفيذه، بل مجبر فى الحقيقة:

- على البدين أن يفكر فى مدى سهولة حركته وخروجه مع أصدقائه، وأدائه لمجهود حركى بسهولة إذا كان نحيفا، كرباط الحذاء بسهولة، اللعب والانطلاق والجرى مع الأصدقاء بحرية.

- فكر فى مستقبل صحتك الإنجابية التى تتأثر بالبدانة بشكل كبير، وفكر فى أطفالك وما سوف يعانوه من بدانة مماثلة إذا ما تجنبوا اتباع نظام ريجيم صحى وتخلصوا من بدانتهم.

- على البدين أن يفكر فى مدى تغيير حياته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية كافة بعد تخلصه من وزنه الزائد، لتزداد فرص اقترانه بطرف آخر لطيف وجميل دون إبدائه أى ملاحظات على الوزن

- على البدين أن يفكر فى مدى تغيير صورة الآخرين الذهنية المكونة عنه، وسوف يصبح أكثر جذبا لمن حوله، وأكثر قربا منهم لزيادة ثقته فى نفسه

- على البدين أن يفكر أنه كلما اكتسب وزنا زاده ذلك إصابة بالمرض، وأساء إلى حياته

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مصر 365