8 مراكز جديدة لعلاج فيرسc بالمنيا والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أنه تنفيذًا لسياسة اللجنة القومية لإتاحة العلاج لمرضى فيرس "سى" وتفاعلا مع مبادرة رئاسة الجمهورية لتوفير العلاج لمليون شخص، قامت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بزيادة عدد مراكز العلاج لتقييم مرضى فيروس سى وصرف العلاج لهم إلى 8 مراكز جديدة.

وقال الدكتور جمال عصمت إنه تم الإعلان عن انضمام 8 وحدات جديدة حيث تصبح 42 مركزا على أن يتم بنهاية هذا العام وصولهم إلى 50 مركزا، وذلك تمشيا لسياسة اللجنة للوصول إلى 100 وحدة بنهاية عام 2016 موضحا أن الــــ8 مراكز الجديدة هى 2 بمحافظة المنيا و2 بالفيوم و2 بالبحيرة وواحد فى محافظة الشرقية وواحدة أخرى بمستشفى حميات الإسكندرية.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل دخول هذه الوحدات خلال شهر سبتمبر القادم، وقامت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بعمل دورة تدريبية خلال الأسبوع الماضى، للبدء فى تشغيل هذه المراكز خلال شهر سبتمبر المقبل.