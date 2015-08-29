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تنظيم "داعش" يختطف 200 متظاهر عراقى غربى الرمادى

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تنظيم "داعش" يختطف 200 متظاهر عراقى غربى الرمادى تنظيم "داعش" يختطف 200 متظاهر عراقى غربى الرمادى
أعلن قائمقام قضاء الرطبة عماد أحمد الكبيسى عن قيام تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) اليوم السبت باختطاف 200 متظاهر عراقى لخروجهم بتظاهرة فى قضاء الرطبة أقصى غربى الأنبار غربى بغداد.

وقال الكبيسى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المئات من أبناء قضاء الرطبة غربى الأنبار خرجوا بتظاهرة صباح اليوم استنكارا لممارسات التنظيم وقتله أحد أبناء المدينة منذ يومين بدون أى سبب، وأضاف أن عناصر التنظيم فضوا التظاهرة بالقوة واختطفوا 200 متظاهر واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
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