مجلس الأمن المركزى بلبنان ينشئ غرفة مشتركة مع الجيش للتعامل مع المظاهرات

قرر المجلس الأمن المركزى بلبنان إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلى للتنسيق الفعال بينها لحفظ أمن المظاهرة المرتقبة مساء اليوم ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم برئاسة وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، ضم قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية بما فيها مدير المخابرات فى الجيش اللبنانى العميد الركن ادمون فاضل، ونائب رئيس الأركان للعمليات فى الجيش العميد الركن محمد جانبيه

وناقش المجلس الأوضاع الأمنية فى ضوء التظاهرات التى تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من أعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن.

ووجه وزير الداخلية والبلديات قادة الأجهزة الأمنية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن، ونوه المجلس بالدور الذى قامت به الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلى فى حفظ الأمن والسهر على سلامة المواطنين اللبنانيين وممتلكاتهم منذ الأحد الماضى وحتى اليوم، متمنيا للجرحى من عسكريين ومدنيين الشفاء العاجل.

وشدد على أنه لن يسمح للمخلين بالأمن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين ولاسيما المتظاهرين منهم ويعرضوا البلاد لأى من الأخطار فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها لبنان.

وأكد المجلس أن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التى كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط ألا يعرض هذا التعبير أرواح المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بحمايتهم والممتلكات العامة والخاصة لأى ضرر أو خطر، وتعهد المجلس بأن تقوم القوى الأمنية بحماية كل مظاهرة أيا كان عنوانها أو شعارها.

وقال محافظ بيروت القاضى زياد شبيب فى تصريح عقب الاجتماع "أتوقع وأتمنى أن تكون المظاهرة مناسبة لمن يريد أن يعبر عن حقيقة مطالبه المحقة بالطريقة التى يكفلها له القانون، وكل الأجهزة الأمنية ستكون موجودة لضمان هذا الحق.

وردا على سؤال. . هل سيكون هناك من قوة مفرطة للتصدى لأعمال الشغب؟.. أجاب: "لا قوة مفرطة طبعا، أنا أتمنى أن تكون التظاهرة اليوم حضارية بكل ما للكلمة من معنى، وتعبر فعلا عن أصالة الشعب اللبنانى فى طريقة ممارسته لحقه فى التعبير.

وأضاف: نحن بلد الحريات، والأجهزة الأمنية لديها تعليمات واضحة جدا بأن تكون مهمتها الحفاظ على هذا الشكل، وأتمنى أن تكون الأمور محصورة فى هذا الإطار".

وردا على سؤال: هل سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية فى محيط وزارة الداخلية اللبنانية بمنطقة الحمراء بوسط بيروت وخاصة أن المظاهرة ستنطلق من مكان قريب منها.. قال: "لا، الإجراءات العادية التى تتخذ فى مثل هذه المناسبات".

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