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زوجة صحفي «الماريوت» تستنكر الحكم الصادر.. وتطالب السيسي بمنحه عفواً رئاسيًا

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زوجة صحفي «الماريوت» تستنكر الحكم الصادر.. وتطالب السيسي بمنحه عفواً رئاسيًا زوجة صحفي «الماريوت» تستنكر الحكم الصادر.. وتطالب السيسي بمنحه عفواً رئاسيًا

المتهمين في خلية الماريوت

أبدت مروة عمارة زوجة الصحفي محمد فهمى، استنكارها للحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد صدور القرار الجمهوري الذى يقضى بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم لاستكمال إجراءات محاكمتهم، موضحة أن حالة فهمي مشابهة لحالة “بيتر جريست” و”محمد سلطان” الذين تم ترحيلهم سابقا بموجب هذا القانون.

وأضافت عمارة قائلةً أن فهمي يعانى من إصابة بالغة فى ذراعه الأيمن، وأنها لا تعلم ما إذا كان سيتم إيداعه بسجن العقرب أم ماذا، موضحةً أن كل ما تطلبه فقط هو تحقيق العدالة.

فيما طالبت “عمارة” الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ومنح محمد فاضل فهمي عفوًا رئاسيًا، على غرار محمد صلاح سلطان الذى تم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبيتر جريستى الذى أطلق سراحه قبل أن يُرحل إلى موطنه أستراليا.

 

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