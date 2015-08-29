وزير البيئة: السيطرة على تسرب المازوت من محطة كهرباء اسيوط بمياه النيل

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه تم السيطرة على تسرب المازوت من محطة كهرباء أسيوط البخارية بمياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع اي تأثيرات جانبية مع مسح شامل لمجرى النيل من بداية منطقة التسرب وحتى مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وقال وزير البيئة – فى تصريح اليوم خلال تفقده لمحطة الكهرباء فى أسيوط – إن وحدة توليد الكهرباء بمحطة الحمراء البخارية قديمة وتم انشاؤها عام 1966 ومن المفترض أن يتم تكهينها في عام 2016 بعد أن تم تكهين وحدتين في المحطة في وقت سابق …مشيرا الى أن التلوث الناتج عن محطة الكهرباء حاليا هو تلوث كيميائي يتم معالجته بطرق خاصة وتم السيطرة عليه تماما.

وأضاف، أن وزارة البيئة تقوم بالتعامل مع حالات التلوث من جانب المؤسسات العامة والمصانع ومحطات الكهرباء وتضع في اعتبارها الأول صحة المواطن المصري .. مشيرا الى انه تقرر غلق محطة الكهرباء لحين اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المحطة وعدم حدوث التسرب مرة أخرى وإجراء تحقيق بشكل عاجل.

أ ش أ

ونوه وزير البيئة الى تشكيل لجنة برئاسة محافظ أسيوط وعضوية كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة …مشيدا بجهود المحافظ في احتواء الأزمة وعدم تصاعدها والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي انه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية واغلاق 11 محطة مياه بشكل عاجل ضمانا لعدم تاثير ذلك على المواطن الاسيوطي ، وتم تشغيل محطات المياه الارتوازية لافتا الى انه لم تحدث مشكلة في المياه على مستوى المحافظة منذ بداية حادث التسرب وانه تم دفع سيارات لنقل المياه في المناطق التي تحتاج الى المياه .

وأشار الى انه تم تشكيل لجنة لسحب عينات من المياه من 10 مآخذ على مستوى المحافظة يتم تحليلها كل ساعتين عن طريق شركة المياه ووزارتى البيئة والصحة …لافتا الى أن العينات حتى الان تقل بها نسبة التلوث لتصل الى المعايير القانونية المسموح بها وبعد ورود عينات متطابقة للنسبة المسموح بها سيتم فتح محطات المياه المغلقة.

وأضاف أن الأزمة يتم التعامل معها بكل شفافية ومن خلال خطة منظمة من عدد من المحاور تبدأ بمحور التحكم وإحاطة بقعة الزيت في مكانها وسحب عينات من المياه للتاكد من تطابقها مع النسبة المسموح بها ومقابلة احتياج المواطنين من المياه.