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«داعش» يخلي مواقع له على الحدود التركية

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«داعش» يخلي مواقع له على الحدود التركية «داعش» يخلي مواقع له على الحدود التركية

مقاتلي داعش

قام تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم السبت، بإخلاء العديد من مواقعه في مدينة جرابلس الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وأفادت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن قناة «سكاي نيوز» ذكرت، أن تنظيم داعش تمكن أيضًا من نقل المعدات التي استولى عليها إلى مدينة الرقة الواقعة شمال شرقي سوريا.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي خسر فيه داعش المئات من مسلحيه في المعارك التي شهدتها مدينة مارع بريف حلب الشمالي خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المعارك بين الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة السورية من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر احتدمت خلال الآونة الأخيرة مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا بمداخل مدينتي مارع والشيخ عيسى.

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