1294 راكبا يغادرون ميناء نويبع ووصول 42 سائحا لميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع اليوم يستقبل العبارة ايلة وعلى متنها 371 راكبا و5 سيارات ، وتغادر العبارة سينا وعلى متنها 110 ركاب و14 سيارة و17 براد و24 تريلا.

واستقبل الميناء بالأمس العبارة سينا وعلى متنها 107 ركاب و2 سيارة و14 براد و17 تريلا، والعبارة ايلة وعلى متنها 387 راكبا و15 سيارة و14 براد و17 تريلا، كما غادر العبارة سينا وعلى متنها 307 ركاب و13 سيارة و21 براد و20 تريلا والعبارة ايلة وعلى متنها 777 راكبا و48 سيارة و3 تريلا.

وشهد ميناء شرم الشيخ بالأمس استقبال اليخت مسترال وعلى متنه 23 سائحا واليخت ويرل ويند، وعلى متنه 19 سائحا قادمين من الغردقة.