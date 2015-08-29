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أوقاف سوهاج: سحب تصريح الخطابة من الأئمة حال ترشحهم فى البرلمان

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أوقاف سوهاج: سحب تصريح الخطابة من الأئمة حال ترشحهم فى البرلمان أوقاف سوهاج: سحب تصريح الخطابة من الأئمة حال ترشحهم فى البرلمان
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه سيتم سحب تصريح الخطابة من أى من الخطباء بمجرد تقديمه أوراقه فى الانتخابات البرلمانية وكذلك الأئمة والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات سيتم منعهم أيضا من ممارسة الخطابة والدروس مع حصولهم على إجازة إلزامية فى حالة تقدمه بأوراق ترشحه فى الانتخابات لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية، أن ذلك يأتى فى إطار حرص المديرية بصفة خاصة والوزراة بصفة عامة على عدم توظيف الدين سياسيا وانتخابيا أو استخدام المساجد أو الساحات أو أى منشآت بالمديرية فى الدعاية الانتخابية أو السماح للآخرين باستخدامها فى ذلك، مشيرا إلى أن مديرية الأوقاف ستواجه بحسم شديد من يخالف ذلك بتحرير محاضر رسمية لمخالفين طبقا للقانون.

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مصر 365