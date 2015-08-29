رئيس جامعة السادات بالمنوفية يستقبل أطفال جامعة الطفل

استقبل الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات أطفال جامعة الطفل، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة مدينة السادات وأكاديمية البحث العلمى والذى يساهم فى بناء عقول الأطفال المصريين من خلال تعزيز اهتمامهم بالعلوم.

وأوضح "البلال" أن جامعة السادات حريصة على إعداد الأطفال من أجل التحديات المستقبلية وتعزيز احترام الذات والثقة الخاصة بالأطفال، وبناء الشخصية واكتشاف المبتكرين والمخترعين من التلاميذ والأطفال واحتضانهم وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم ليصبحوا علماء المستقبل.