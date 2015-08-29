حى غرب شبرا: انتهاء ترميم دورين بمحكمة شبرا

أكد السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم الانتهاء حاليا من أعمال الترميم للدور الخامس والرابع المتضررين بمبنى محكمة شبرا الخيمة، موضحا أن مبنى المحكمة مكون من 7 أدوار، وتم الانتهاء من الدورين الأكثر تضررا، ويتم حاليا استكمال أعمال الترميم والبناء لجميع المبانى المتضررة جراء انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

وأضاف رئيس الحى، فى تصريحات له، أنه يتم حاليا مواصلة استكمال هدم السور المهدم المحاط بمبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة ورفع الأنقاض وترميمه من جديد بالخرسانة المسلحة.

وأشار رئيس الحى إلى أنه تم الدفع بعشرات المهندسين والفنيين من شركة المقاولين العرب وحى غرب شبرا الخيمة للقيام بأعمال الإصلاح فى مبنى الأمن الوطنى ومجمع المحاكم ومستشفى النيل و5 مدارس وكنترول الثانوية العامة بالقطاع والذى تضرر من الانفجار.

يذكر أن إجمالى العقارات المتضررة بلغ 5 عمارات بواقع 100 شقة سكنية تضررت من الموجة التفجيرية، وتحطم 300 شباك بمبنى المحكمة إضافة إلى تحطم عدد من المكاتب والاستراحات.