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محافظ سوهاج يعلن سلامة مياه الشرب وعدم وجود آثار لبقعة الزيت

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محافظ سوهاج يعلن سلامة مياه الشرب وعدم وجود آثار لبقعة الزيت محافظ سوهاج يعلن سلامة مياه الشرب وعدم وجود آثار لبقعة الزيت
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف المهندس شعبان قنديل ـ السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم فى عضويتها كلاً من مديريات الرى والزراعة والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما وإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة سوهاج، وذلك لمراقبة والتأكد من صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمى، وذلك عقب ظهور بقعة الزيت بمجرى نهر النيل بمحافظة أسيوط .

وأوضح المحافظ فى تصريحات له، أنه ثبت من واقع تقارير اللجنة عدم وجود أى آثار لبقعة الزيت فى المياه بسوهاج، وذلك من واقع سلامة عينات المياه التى تم أخذها من نهر النيل بمركز طما، والتى تم تحليلها بمعامل مديرية الصحة ومعامل شركة مياه الشرب بالمحافظة، كما أن جميع محطات المياه بسوهاج تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بشكل احترازى حفاظاً على صحة وسلامة المواطن السوهاجى.

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