بالصور.. القبض على جزار يخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد بسوهاج

تمكن النقيب محمود رضا رئيس نقطة شرطة الدويرات التابعة لمركز المنشأة بسوهاج، أثناء المرور بالقرية والقائمين على الوحدة المحلية ومكتب التموين والطب البيطرى لمتابعة الحالة التموينية وخاصة حالة اللحوم، بضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، قام أحد الجزارين بإخفائها داخل دورة المياه الخاصة بأحد المساجد المجاورة للمحل أثناء مشاهدته للحملة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بتمكن حملة من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستخدام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان بتمكن رئيس نقطة شرطة الدويرات ورجال التموين والطب البيطرى، من ضبط "ع م ع س" 45 عاما مقيم الدويرات والذى قام بإخفاء كمية من اللحوم بداخل دورات المياه الخاصة بالمسجد المجاور للسوق خوفا من ضبطه.

وبفحص اللحوم المضبوطة بمعرفة الطبيب البيطرى وتبين بأنها غير صالحة للاستهلاك وقيامه ببيعها للمواطنين سعر الكيلو 65 جنيها، تم التحفظ عليها بمعرفة مكتب تموين الدويرات، وتحرر عن الوقعة المحضر رقم 10ً348 إدارى المنشأة وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.



>