أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. القبض على جزار يخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد بسوهاج

Google+ Print
تمكن النقيب محمود رضا رئيس نقطة شرطة الدويرات التابعة لمركز المنشأة بسوهاج، أثناء المرور بالقرية والقائمين على الوحدة المحلية ومكتب والطب البيطرى لمتابعة الحالة التموينية وخاصة حالة اللحوم، بضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، قام أحد الجزارين بإخفائها داخل دورة المياه الخاصة بأحد المساجد المجاورة للمحل أثناء مشاهدته للحملة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة، يفيد بتمكن حملة من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستخدام.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان بتمكن رئيس نقطة شرطة الدويرات ورجال التموين والطب البيطرى، من ضبط "ع م ع س" 45 عاما مقيم الدويرات والذى قام بإخفاء كمية من اللحوم بداخل دورات المياه الخاصة بالمسجد المجاور للسوق خوفا من ضبطه.

وبفحص اللحوم المضبوطة بمعرفة الطبيب البيطرى وتبين بأنها غير صالحة للاستهلاك وقيامه ببيعها للمواطنين سعر الكيلو 65 جنيها، تم التحفظ عليها بمعرفة مكتب تموين الدويرات، وتحرر عن الوقعة المحضر رقم 10ً348 إدارى المنشأة وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم