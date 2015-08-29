القبض على ثلاثة ليبيين عقب مأساة غرق سفينة ومقتل 250 مهاجرا

ألقت السلطات الليبية القبض على ثلاثة ليبيين على خلفية تحطم سفينة هذا الأسبوع يعتقد أنها أدت إلى مقتل 250 مهاجرا على الأقل ،بحسب تقرير صدر اليوم السبت.

وألقت السلطات الليبية القبض على الرجال الثلاثة بين 21 و29 عاما فى ساعة متأخرة ليلة أول أمس الخميس فى مدينة زوارة الساحلية فى حملة نادرة على مهربى البشر بحسب منظمة "ميجرانت ريبورت" ومقرها مالطا، و تم ربط القبض على الثلاثة بمزاعم حول قيامهم بتحميل قارب خشبى بـ 430 مهاجرا يحاولون الوصول إلى أوروبا. وانقلب القارب على مسافة 5 إلى 10 أميال من زوارة.

وألقت الشرطة القبض على الرجال عقب تلقى معلومات من الناجين. ويحتجزهم الآن مجلس أمن مدينة زوارة ، وتم تصوير الثلاثة وهم يحملون صورا لأطفال موتى تم انتشال جثثهم من الساحل بين يومى الخميس والجمعة الماضيين.

ويعد اعتقال الرجال الثلاثة أمرا غير مسبوق فى بلد تعمها الفوضى، ورغم ذلك، ذكرت منظمة ميجرانت ريبورت غير الربحية والمعنية بشؤون المهاجرين نقلا عن مصادر لم يتم تسميتها فى زوارة قولهم أن الرجال الثلاثة مجرد كباش فداء.

وقالت المصادر "هؤلاء الأشخاص يقومون بالأعمال البغيضة. هم جزء من شبكة تهريب البشر، لكنهم مجرد جنود بها"، وانتشل الهلال الأحمر الليبى من ساحل مدينة زوارة منذ الأربعاء الماضى 116 جثة معظمها لأطفال.

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