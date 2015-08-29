مقتل شخصين وإصابة 12 فى انفجار بمدينة حمص السورية

لقى شخصان حتفهما وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء تفجير بسيارة مفخخة وقع قرب دوار المواصلات فى مدينة حمص السورية.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء " سانا" أن هذه حصيلة أولية. من جانبه أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن الانفجار استهدف منطقة الزهراء التى يقطنها غالبية من المواطنين من الطائفة العلوية فى مدينة حمص. وأشار إلى أن بعض الجرحى فى حالات خطيرة.

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