العفو الدولية: على لبنان أن يحقق فى استخدام القوة ضد احتجاجات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم السبت إنه يجب على لبنان أن يحقق فى مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة فى تفريق مظاهرات مناهضة للحكومة فى بيروت الأسبوع الماضي.

جاء بيان المنظمة قبل مسيرة احتجاجية حاشدة مقررة اليوم فى بيروت،واجتذبت الاحتجاجات آلاف الأشخاص قبل أن تتخذ طابعا عنيفا مطلع الأسبوع الماضى الأمر الذى أدى إلى إصابة العشرات ودفع رئيس الوزراء تمام سلام إلى التلويح بالاستقالة من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

من المقرر أن تبدأ مظاهرة أخرى فى وسط بيروت وتحشد حملة "طلعت ريحتكم" للمظاهرات بشكل مستقل عن الأحزاب الرئيسية بعد أن فشلت الحكومة فى الاتفاق على خطة للتخلص من النفايات فى لبنان الأمر الذى تسبب فى تراكم أكوام القمامة فى الشوارع وتعفنها بفعل حرارة الشمس.

واستخدمت قوات الأمن الأسبوع الماضى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين ألقى بعضهم الحجارة والعصى على شرطة مكافحة الشغب، وقالت لمى فقيه كبيرة مستشارى شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية "رد مسؤولو الأمن اللبنانيون على المظاهرات التى كانت سلمية إلى حد بعيد فى وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية فى الهواء وإطلاق الرصاص المطاطى وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وفى بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق.

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