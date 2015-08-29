بالفيديو.. سفيرا هولندا وبريطانيا يناقشان الحكم على متهمى "الماريوت"

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة ، حضور كل من السفيرين الهولندى والبريطانى فى القاهرة جلسة النطق بالحكم على متهمى خلية الماريوت ، حيث تناقش الطرفان فى حديث سريع عقب الجلسة فى الحكم الذى صدر بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين بقضية “خلية الماريوت”

جدير بالذكر أن القضية تعاد فيها محاكمة 7 متهمين، من بينهم صحفيون بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية) فى ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، بالإضافة إلى “إعادة إجراءات محاكمة” المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) والتى ألقى القبض عليها مؤخرا، وسبق أن حوكمت بوصفها هاربة وصدر بحقها حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وجاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.