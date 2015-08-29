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بالفيديو.. خطيبة محمد فهمى تبكى عقب الحكم عليه فى "الماريوت": "مظلوم"

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بالفيديو.. خطيبة محمد فهمى تبكى عقب الحكم عليه فى "الماريوت": "مظلوم" بالفيديو.. خطيبة محمد فهمى تبكى عقب الحكم عليه فى "الماريوت": "مظلوم"
سادت حالة من الصدمة على المحامية الدولية أمل علم الدين كلونى ومروة فهمى خطيبة محمد فهمى المتهم بخلية الماريوت، وذلك عقب حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، على محمد فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وشادى عبدالحميد وبيتر جريس بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة خالد عبد الرحمن ونورا حسن فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”، واتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.

وعبرت خطيبة محمد فهمى مراسل الجزيرة، عن غضبها الشديد من الحكم بينما احتجزت قوات الأمن جميع المحكوم عليهم بالقضية.

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مصر 365

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