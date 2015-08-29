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الشئون المعنوية تعرض فيديو بعنوان"خير أجناد الأرض"لاستعراض قدرات الجيش

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الشئون المعنوية تعرض فيديو بعنوان"خير أجناد الأرض"لاستعراض قدرات الجيش الشئون المعنوية تعرض فيديو بعنوان"خير أجناد الأرض"لاستعراض قدرات الجيش
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع بعنوان "خير أجناد الأرض" فى إطار نهاية الاحتفالات بتخريج الكليات العسكرية لعام 2015، يشمل استعراض لقوات مختلف الأسلحة العاملة داخل التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ولقطات مصورة من وقائع المناورات التى نفذتها وحدات القوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

الفيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ويأتى فى إطار الدور، الذى تقوم به لتقديم مواد مكتوبة ومصورة لإبراز مجهودات القوات المسلحة المصرية فى مختلف المجالات.

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مصر 365

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