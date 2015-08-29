طرح "دكلانزا" لعلاج فيروسc بمراكز العلاج على نفقة الدولة أواخر سبتمبر

أكد الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يجرى حاليا إجراءات استيراد عقار دكلانزا لعلاج فيروس سى، والصالح للنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تحليله بوزارة الصحة على أن يتوافر على نفقة الدولة والتأمين الصحى أواخر شهر سبتمبر المقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور إمام إنه من المعروف أن عقار دكلانزا يستخدم مع عقار السوفالدى فى علاج جميع حالات الإصابة بفيروس سى بما فيها حالات التليف المتقدم فى الكبد.
وأشار إلى أن دواء الدكلانزا يؤخذ بواقع قرص واحد يوميا مع عقار السوفالدى لمدة من 3 : 6 أشهر حسب حالة المريض ويحقق نسب شفاء تفوق الـــــ 96 %.