طرح "دكلانزا" لعلاج فيروسc بمراكز العلاج على نفقة الدولة أواخر سبتمبر

أكد الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يجرى حاليا إجراءات استيراد عقار دكلانزا لعلاج فيروس سى، والصالح للنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر ، مشيرا إلى أنه سيتم تحليله بوزارة الصحة على أن يتوافر على نفقة الدولة والتأمين الصحى أواخر شهر سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور إمام إنه من المعروف أن عقار دكلانزا يستخدم مع عقار السوفالدى فى علاج جميع حالات الإصابة بفيروس سى بما فيها حالات التليف المتقدم فى الكبد.

وأشار إلى أن دواء الدكلانزا يؤخذ بواقع قرص واحد يوميا مع عقار السوفالدى لمدة من 3 : 6 أشهر حسب حالة المريض ويحقق نسب شفاء تفوق الـــــ 96 %.