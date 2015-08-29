إكرامي يجيب لـ في الجول: هل يقبل الجلوس بديلا للشناوي؟

الحارس الأقرب لقلب شريف إكرامي حامي عرين الأهلي في الكرة المصرية حاليا هو أحمد الشناوي زميله في المنتخب والذي ينافسه على الوقوف بين الخشبات الثلاث لمرمى الفراعنة أمام تشاد.

إكرامي تحدث لـFilGoal.com في حوار مطول، سيتم نشره لاحقا. لكن هنا مجرد جزء بسيط تشوقي لحديث صريح من نجم الأهلي وقائد منتخب مصر.

وسأل FilGoal.com إكرامي عن علاقته بالشناوي والتنافس بينهما على حماية مرمى مصر أمام تشاد في السادس من سبتمبر ضمن التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا 2017.

وأجاب نجل وحش إفريقيا "علاقتي بالشناوي قديمة وقوية. ربما هو الأقرب لي من بين الحراس الحاليين لمنتخب مصر".

وتابع "لا أحد يستطيع أبدا أن يثير فتنة بيني وبينه. ونحن نتعامل معا بلا أي حساسيات".

وأضاف لاعب فينورد الهولند الأسبق "في منتخب مصر التنافس يؤدي إلى تقارب بين اللاعبين لا تنافر. نحن نتعامل معا بكل ود".

وأكمل "لو شارك الشناوي أساسيا فلا توجد لدي أي مشكلة. سأدعمه وأدعم القرار الذي ولا شكل سيكون مبنيا فقط على رأي فني اتخذه المدرب في تلك اللحظة".

انتظروا الحوار كاملا مع إكرامي ينشره FilGoal.com خلال ساعات..