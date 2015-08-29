أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إكرامي يجيب لـ في الجول: هل يقبل الجلوس بديلا للشناوي؟

Google+ Print
إكرامي يجيب لـ في الجول: هل يقبل الجلوس بديلا للشناوي؟ إكرامي يجيب لـ في الجول: هل يقبل الجلوس بديلا للشناوي؟

الحارس الأقرب لقلب شريف إكرامي حامي عرين الأهلي في الكرة المصرية حاليا هو أحمد الشناوي زميله في والذي ينافسه على الوقوف بين الخشبات الثلاث لمرمى الفراعنة أمام تشاد.

إكرامي تحدث لـFilGoal.com في حوار مطول، سيتم نشره لاحقا. لكن هنا مجرد جزء بسيط تشوقي لحديث صريح من نجم الأهلي وقائد منتخب .

وسأل FilGoal.com إكرامي عن علاقته بالشناوي والتنافس بينهما على حماية مرمى مصر أمام تشاد في السادس من سبتمبر ضمن التصفيات المرشحة لأمم إفريقيا 2017.

وأجاب نجل وحش إفريقيا "علاقتي بالشناوي قديمة وقوية. ربما هو الأقرب لي من بين الحراس الحاليين لمنتخب مصر".

وتابع "لا أحد يستطيع أبدا أن يثير فتنة بيني وبينه. ونحن نتعامل معا بلا أي حساسيات".

وأضاف لاعب فينورد الهولند الأسبق "في منتخب مصر التنافس يؤدي إلى تقارب بين اللاعبين لا تنافر. نحن نتعامل معا بكل ود".

وأكمل "لو شارك الشناوي أساسيا فلا توجد لدي أي مشكلة. سأدعمه وأدعم القرار الذي ولا شكل سيكون مبنيا فقط على رأي فني اتخذه المدرب في تلك اللحظة".

انتظروا الحوار كاملا مع إكرامي ينشره FilGoal.com خلال ساعات..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف

السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف