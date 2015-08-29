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ليلى إسكندر: 6 آلاف وحدة سكنية لتسكين أهالى بطن البقرة وعزبة خيرالله

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ليلى إسكندر: 6 آلاف وحدة سكنية لتسكين أهالى بطن البقرة وعزبة خيرالله ليلى إسكندر: 6 آلاف وحدة سكنية لتسكين أهالى بطن البقرة وعزبة خيرالله
قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، إنه يجرى حاليا العمل على مشروع تطوير منطقة بطن البقرة بمحافظة القاهرة، حيث تم اقتراح استغلال أرض الخيالة بالقرب من منطقة التطوير، ويجرى حاليا إعداد مخطط تفصيلى للأرض يوضح منطقة التسكين والخدمات، كما تجرى أعمال لتحديد نوعية التربة، وتحملها للإنشاءات، بحيث يتم تخطيطها لتوفر 6 آلاف وحدة سكنية لتسكين سكان منطقة بطن البقرة، وعزبة خيرالله بها.

وعن منطقة مثلث "ماسبيرو"، أشارت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات فى بيان صحفى لها خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة، إلى أنه تم إرسال كراسة الشروط المرجعية للمسابقة إلى المكاتب المؤهلة للمسابقة العالمية أول أغسطس، حيث تم توفير كل الدراسات السابقة عن المنطقة والمعلومات الخاصة بالمرافق والحصر، بالإضافة إلى تصوير بتكنولوجيا الليزر لتوثيق المنطقة ومبانيها على أن يتم تسليم المشروعات من المكاتب المتأهلة يوم 2 نوفمبر، لافتة إلى أن إعلان نتائج المسابقة سيكون ما بين الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وتابعت الوزيرة، أنه بعد انتهاء لجنة التقييم من تحديد التعويضات سيتم عقد لجان التفاوض للتفاوض مع السكان وتعويض الراغبين فى ترك المنطقة وتحديد عدد الشاغلين الذين لهم رغبة فى البقاء لتحديد عدد الوحدات المطلوبة، وقيمة التعويضات، وعدد الوحدات التى سيتم تسكينها خارج المثلث.

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مصر 365