بالصور..خاتم أمل علم الدين الألماس يثير إعجاب الحضور بجلسة خلية الماريوت

أثار الخاتم الألماس الذى ترتديه المحامية الدولية أمل علم الدين، زوجة الفنان العالمى جورج كلونى خلال حضورها جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "خلية الماريوت"، إعجاب الحاضرين فى الجلسة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت منذ قليل بالسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والذى من بينهم محمد فهمى مراسل الجزيرة وباهر محمد، وبراءة متهمين آخرين.



>