دكتورة لبنى عبد الله تكتب: الحول وما أدراك ما الحول

يصاب العديد من الأطفال بمشاكل عديدة فى العين، ومن أهمها "الحول" والذى يتسبب فى حدوث عدم اتزان فى حركة العين، وتصبح غير مستقيمة، وهناك أنواع عديدة من الحول، ولكن الأكثر شيوعًا الحول الإنسى والوحشى.

يرجع سبب إصابة الأطفال بالحول إلى عيوب خلقية تحدث فى عضلات العين، أو خطأ فى عملية الإبصار، ويتم تحديد نوع الحول عن طريق إجراء فحوصات لقاع العين، وقد تصل الحالة فى الحول إلى حدوث كسل فى إحدى العينين، ولكى نقوم بتنشيطها علينا استخدام غطاء ووضعه عليها لكى نعطى المخ إشارة لتشغيل هذه العين الكسلانة.

وقد يصل موضوع الحول إلى إجراء العديد من الجراحات فى العين، ولكن يلزم الأمر المتابعة المستمرة بعدها وذلك تجنبًا لحدوث أية مضاعفات، كما أن الحول من الأشياء التى إذا تم العلاج الصحيح بها قد يتعافى المريض منها، ولابد من العلاج فى مرحلة الطفولة لأنه إذا لم يتعالج قبل سن الـ5 قد يصبح صعب العلاج أو إعادة النظر للعين الكسلانة.

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