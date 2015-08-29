اتهام صحفيين فرنسيين رسميا بـ"ابتزاز" ملك المغرب

وجهت التهمة رسميا ليل الجمعة السبت إلى صحافيين فرنسيين يشتبه بأنهما حاولا إبتزاز ملك المغرب وأطلق سراحهما بكفالة، على ما أفاد مصدر قضائى.

وأوضح المصدر أن أريك لوران وكاترين جراسييه اللذين أوقفا الخميس فى باريس أتهما بــ"الإبتزاز" للإشتباه بسعيهما للحصول على أموال لقاء الامتناع عن نشر معلومات مزعجة تتعلق بعاهل المغرب الملك محمد السادس.

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