السفارة الأمريكية بالخرطوم تمنح تأشيرات دخول للوفد البرلمانى السودانى

منحت السفارة الأمريكية بالخرطوم اليوم السبت تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية لوفد المجلس الوطنى السودانى "البرلمان" للمشاركة فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى بنيويورك المقرر عقده بعد غد الاثنين.

صرح بذلك اليوم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السودانى محمد مصطفى الضو، وأضاف أن تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وصلت بالفعل للوفد النيابى- الذى يمثل الهيئة التشريعية للبلاد- والذى يضم رئيس البرلمان السودانى إبراهيم أحمد عمر، والرئيس السابق للبرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، ونائب رئيس مجلس الولايات إبراهيم هبانى، إلى جانب 3 نواب آخرين، ومدير مكتب رئيس البرلمان.

وقال الضو، أن الوفد البرلمانى السودانى سيغادر إلى الولايات المتحدة صباح الغد، للمشاركة فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى بنيويورك المقرر عقده بعد غد الاثنين، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية بالخرطوم، عزت التأخير فى منح التأشيرات للوفد البرلمانى السودانى، إلى الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وأعرب البرلمانى السودانى عن أمله فى تحسن وتطور العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأمريكى الحالية للخرطوم- برئاسة المبعوث الأمريكى دونالد بوث- ستسهم فى تهيئة الأجواء للحوار ولدعم وتنمية العلاقات بين البلدين.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد رفضت فى سبتمبر 2013 منح الرئيس السودانى عمر البشير، تأشيرة دخول لأراضيها للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، وتضعها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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