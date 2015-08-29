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رئيس الوزراء العراقى يصدر قرارا بتعيين 3 قيادات عسكرية

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رئيس الوزراء العراقى يصدر قرارا بتعيين 3 قيادات عسكرية رئيس الوزراء العراقى يصدر قرارا بتعيين 3 قيادات عسكرية
أصدر رئيس الوزراء العراقى والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادى، اليوم السبت قرارا بتعيين قائدين للفرقتين العاشرة والثامنة ونائب لقائد عمليات الأنبار.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) أن رئيس الوزراء قرر تعيين العميد الركن درع مجيد حميد جاسم الفتلاوى، قائدا للفرقة الثامنة, والعميد الركن محمود الفلاحى قائدا للفرقة العاشرة ,واللواء الركن اسماعيل شهاب كامل نائبا لقائد عمليات الأنبار وقائدا للمحور الشمالى.
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