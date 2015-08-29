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داعش يخلى مواقع على الحدود السورية- التركية

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داعش يخلى مواقع على الحدود السورية- التركية داعش يخلى مواقع على الحدود السورية- التركية
قام تنظيم داعش الإرهابى، اليوم السبت، بإخلاء العديد من مواقعه فى مدينة (جرابلس) الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية أن تنظيم داعش تمكن أيضا من نقل المعدات التى استولى عليها إلى مدينة (الرقة) الواقعة شمال شرقى سوريا.

وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى خسر فيه داعش المئات من مسلحيه فى المعارك التى شهدتها مدينة (مارع) بريف حلب الشمالى خلال الايام الماضية.

يذكر أن المعارك بين الجيش السورى الحر وفصائل المعارضة السورية من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر احتدمت خلال الآونة الأخيرة مما أسفر عن مقتل 25 شخصا بمداخل مدينتى مارع والشيخ عيسى.
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