أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن الإسكندرية يفض مظاهرة للإخوان ويضبط 5 من عناصر الجماعة

Google+ Print
أمن الإسكندرية يفض مظاهرة للإخوان ويضبط 5 من عناصر الجماعة أمن الإسكندرية يفض مظاهرة للإخوان ويضبط 5 من عناصر الجماعة
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى فض تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين بعزبة الفلكى شرق الإسكندرية مخالفين قانون التظاهر.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول، يفيد برصد تجمع لجماعة الإخوان لتنظيم تظاهرة للتحريض على العنف ضد الشرطة والجيش وزعزعة استقرار البلد، رافعين علامة رابعة مرددين هتافات تحريضية ومعطلين حركة المرور والمواصلات العامة والخاصة.

انتقلت القوات وتم تفريقهم وفض التظاهرة وضبط عدد 5 أشخاص بحوزة أحدهم كاميرا وبحوزته آخر جسم هيكلى عبارة عن ماسورة ملفوفة بشيكرتون ويخرج منها أسلاك، وجارى فحصهم بمعرفة الأمن الوطنى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365