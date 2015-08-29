أمن الإسكندرية يفض مظاهرة للإخوان ويضبط 5 من عناصر الجماعة

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى فض تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين بعزبة الفلكى شرق الإسكندرية مخالفين قانون التظاهر.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول، يفيد برصد تجمع لجماعة الإخوان لتنظيم تظاهرة للتحريض على العنف ضد الشرطة والجيش وزعزعة استقرار البلد، رافعين علامة رابعة مرددين هتافات تحريضية ومعطلين حركة المرور والمواصلات العامة والخاصة.

انتقلت القوات وتم تفريقهم وفض التظاهرة وضبط عدد 5 أشخاص بحوزة أحدهم كاميرا وبحوزته آخر جسم هيكلى عبارة عن ماسورة ملفوفة بشيكرتون ويخرج منها أسلاك، وجارى فحصهم بمعرفة الأمن الوطنى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.