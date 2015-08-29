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مخيون لـ"طلاب الثانوية" بالمنوفية: اجتهدوا لتحموا تماسك الدولة

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مخيون لـ"طلاب الثانوية" بالمنوفية: اجتهدوا لتحموا تماسك الدولة مخيون لـ"طلاب الثانوية" بالمنوفية: اجتهدوا لتحموا تماسك الدولة
نظمت أمانة حزب النور بمركز منوف بمحافظة المنوفية، مساء أمس الجمعة، حفلًا لتكريم أوائل الثانوية العامة وحفظة القرآن الكريم من أبناء قرى (سدود ودمليج وبهواش وكفر السنابسة وكفر بلمشت).

وشارك فى الحفل، الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا للحزب، حيث قاموا بتوزيع الهدايا والجوائز على الطلاب، وسط حضور كبير من أهالى الطلاب، وأبناء مركز منوف.

ووجه رئيس حزب النور، رسالة لطلاب الثانوية العامة وحفظة القرآن خلال حفل تكريمهم مدينة منوف فى محافظة المنوفية، قائلًا "علم بلا أخلاق لا قيمة له"، كما وجه رسالة لحفظة القرآن الكريم، قائلًا: "تعلموا القرآن لتنالوا بها الجنة..لا لشىء غيره".

وتابع مخيون خلال كلمته، البشرية تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج للأكفاء منكم للارتقاء بها وحل مشاكلها المتعددة من تعليقك وإسكان وبيئى وصناعى وغيره، فتعلموا واجتهدوا حتى تكونوا سفينة نجاة البشرية.

وأشار مخيون إلى أن الوطن يريد منكم أن تعيدوا أمجاد علمائنا القدامى الذين انتشر علمهم فى كل مكان ومازال الغرب إلى الآن يعتمد على علمهم ونظرياتهم فى العلوم شتى.

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مصر 365