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انقطاع مياه الشرب بـ"ابنى بيتك" بالعاشر بسبب تعديلات بالمحطة الرئيسية

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انقطاع مياه الشرب بـ"ابنى بيتك" بالعاشر بسبب تعديلات بالمحطة الرئيسية انقطاع مياه الشرب بـ"ابنى بيتك" بالعاشر بسبب تعديلات بالمحطة الرئيسية
شهدت منطقة "ابنى بيتك" بمدينة العاشر من رمضان، حالة من الاستياء الشديد، بسبب استمرار انقطاع المياه عن الحى الـ12 بالمشروع، بسبب إصلاحات فى محطة المياه الرئيسية التى تغذى المنطقة.

وأعرب الأهالى عن غضبهم من المسئولين، لعدم إبلاغهم بعمل الاحتياطات اللازمة، لمواجهة انقطاع المياه أو إيجاد بديل، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى فالمنطقة تعانى انقطاعا مستمرا لمياه الشرب وقدموا شكاوى أكثر من مرة.

واضطر الأهالى للخروج للحدائق العامة بوسط المدينة بـ"الجراكن"، للحصول على احتياجاتهم من المياه.

ومن جهته قال الكيميائى أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجهاز، إن هناك إصلاحات فى محطة المياه وبعض التعديلات فى الوصلات وأن المياه ستعود ولن يستمر الوضع هكذا.

جدير بالذكر، أن مشكلة نقص مياه الشرب وانقطاعها لفترات طويلة يعانى منها المئات من أهالى محافظة الشرقية، منذ بدء فصل الصيف.

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مصر 365