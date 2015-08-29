إكرامي يجيب لـ في الجول: هل يقبل الجلوس بديلا للشناوي؟

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق.

السؤال الذي وجهناه إلى عبد الحميد .. من هو أفضل لاعب وسط في الدوري؟

فأجاب قائلا:"هو بالتأكيد أيمن حفني نجم الزمالك".

ويعد حفني أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الزمالك بمسابقة الدوري هذا الموسم، فلقد ساهم بشكل كبير في تدمير دفاعات الخصوم بمهارته الاستثنائية فسجل 4 أهداف وصنع 11 أخرى.