إنشاء كليتي حقوق وتكنولوجيا المعلومات «بجامعة بورسعيد» والكشف على طلاب المدينة

قال رئيس جامعة بورسعيد الدكتور راشد صبري القصبي، أنة من المقرر إنشاء كلية جديدة للحقوق وآخرى للتكنولوجيا والمعلومات وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وإيجاد برامج جديدة ومميزة داخل كليات الهندسة والعلوم والتربية النوعية وأنة جاري افتتاح عيادة خارجية تضم جميع التخصصات بكلية الطب.

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد، أنة طلب من عمداء الكليات وضع الجداول مقررات المناهج الدراسية وإنهاء حركة حالات الانتداب لأعضاء هيئة التدريس؛ لضمان انتظام العملية التعليمية من بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد على أنة لن يجرى قبول أوراق أي طالب بالمدينة الجامعية، إلا بعد اتمام إجراء ات الكشف الطبي وتحليل الإدمان بالمعامل الطبية المتخصصة. وكشف عن أنة يتجة نحو إلغاء الكتاب الجامعي والاهتمام بالتركيز على الكتاب المرجعي.

واشار إلى استعداد الجامعة للمشاركة في فاعليات أسبوع الجامعات بالإسماعيلية، لافتًا إلى انتهاء أعمال الصيانة للمدينة الجامعية لتسكين الطلاب وانتظام المحاضرات، وأكد على أهمية ممارسة الطلاب لكافة الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية والثقافية بحريٍة كاملٍة تحت مراقبة العمداء ورعاية الشباب وأمن الجامعة.