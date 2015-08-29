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«محلب» يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول مصنع النظائر المشعة بـ«أنشاص»

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«محلب» يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول مصنع النظائر المشعة بـ«أنشاص» «محلب» يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول مصنع النظائر المشعة بـ«أنشاص»

رئيس الوزراء

عرض مسئولو مصنع النظائر المشعة، منطقة “أنشاص” بمحافظة الشرقية، فيلمًا تسجيليًا حول عمل المصنع، واستمع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل حول المصنع، وذلك قبل إفتتاح مشروع إنتاج النظائر المشعة.

واستعرض الفيلم، استخدامات النظائر المشعة، حيث تستخدم في العديد من المهم منها التشخيص والعلاج، والتحليل بالتقنيات النووية وتشمل التقدير المناعي الإشعاعي للهرمونات والكشف المبكر على الأورام السرطانية.

كما استعرض الفيلم، أنه تم استلام المصنع حديثًا من شركة انفاب الأرجنتينية، وينتج نظائر الموليبيد نيوم 99، وهي الأكثر استخدامًا في المجال الطبي المستخرج منه مولدات التكنيسيوم والعلاج، الذي يمكن أن يغطي الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.

وأضاف أن المصنع ينتج نظيري اليود 125 و 131 الأريديوم 192 و الكروم 51 ، ويعتبر المصنع الوحيد في الشرق الأوسط والثاني على مستوى قارة إفريقيا والسادس عالميًا.

ورافق محلب في الزيارة المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، وشريف حماد وزير البحث العلمي، وسفير دولة الأرجنتين ورئيس هيئة الطاقة الذرية.

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