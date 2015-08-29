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«محلب» يصل الشرقية لافتتاح وحدة النظائر المشعة

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«محلب» يصل الشرقية لافتتاح وحدة النظائر المشعة «محلب» يصل الشرقية لافتتاح وحدة النظائر المشعة

رئيس الوزراء – المهندس إبراهيم محلب

وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء،  ورئيس هيئة الطاقة الذرية، ومحافظ القليويبة لقرية انشاص الرمل لافتتاح وحدة النظائر المشعة.

وكان في استقبالهم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كانت محافظة الشرقية، ومركز بلبيس شهدت حالة من الاستنفار الأمني  تزامنا مع زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، ومن المقرر أن يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم “السبت”، مشروع إنتاج النظائر المشعة بمنطقة أنشاص.

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